На Кубани осудят жителя Ставрополья за поджог релейных шкафов

В поджогах обвиняют 32-летнего жителя Ставропольского края. По версии следствия, в марте 2024 года приезжий находился недалеко от железнодорожной платформы ЗИП по улице Ростовское шоссе в Краснодаре. Рядом с маршрутным светофором он облил релейный шкаф розжигом. Но поджечь не смог — рядом появились прохожие.