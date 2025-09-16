На Кубани осудят жителя Ставрополья за поджог релейных шкафов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В поджогах обвиняют 32-летнего жителя Ставропольского края. По версии следствия, в марте 2024 года приезжий находился недалеко от железнодорожной платформы ЗИП по улице Ростовское шоссе в Краснодаре. Рядом с маршрутным светофором он облил релейный шкаф розжигом. Но поджечь не смог — рядом появились прохожие.
На следующий день обвиняемый поджог релейный шкаф вблизи железнодорожной платформы «Завод измерительных приборов» перегона «ст. Краснодар-2» — «Парк-Компрессорный». В июне 2024 года он облил розжигом релейный шкаф на 7 километре пикета № 0 перегона «Краснодар — Сортировочный парк “ЭЦ-2” — ст. Пашковская».
Преступления выявили сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснодарский краевой суд.
«Санкция за преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.