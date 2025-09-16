Граждане Украины и Беларуси задержаны в связи с полетом дрона в Варшаве

В белорусском оборонном ведомстве в связи с этим инцидентом сообщили, что в ночь на 10 сентября средства ПВО Беларуси зафиксировали беспилотники, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них была уничтожена над территорией Беларуси силами белорусской противовоздушной обороны. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Минск оповестил Варшаву о приближении неизвестных летательных аппаратов, что позволило стране-соседке оперативно отреагировать и поднять в воздух свои дежурные силы.