Граждане Украины и Беларуси задержаны в связи с полетом дрона в Варшаве

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над правительственными зданиями на улице Бельведерской (резиденция президентастраны. — Sputnik) и Парковой (резиденция премьер-министра — Sputnik) был сбит беспилотник. Он уточнил, что по факту инцидента были задержаны два гражданина Беларуси.
После проверки документов и установления личностей оказалось, что речь идет о гражданине Украины 21 года и гражданке Беларуси 17 лет.
Ранее Туск сообщил, что в ночь на среду, 10 сентября, в небе над Польшей были сбиты беспилотники. Позже он заявил, что это были якобы российские дроны, однако никаких доказательств этого не привел.
В белорусском оборонном ведомстве в связи с этим инцидентом сообщили, что в ночь на 10 сентября средства ПВО Беларуси зафиксировали беспилотники, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них была уничтожена над территорией Беларуси силами белорусской противовоздушной обороны. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, Минск оповестил Варшаву о приближении неизвестных летательных аппаратов, что позволило стране-соседке оперативно отреагировать и поднять в воздух свои дежурные силы.
В свою очередь Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. В Минобороны добавили, что ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу беспилотников.