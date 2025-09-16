Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подорвавшая Транссиб женщина получила $8 тыс. Видео

В Новосибирске задержана и взята под стражу россиянка 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали, сообщили РБК в пресс-службе ФСБ.

По данным следствия, задержанная по инструкциям, которые были ей присланы украинским куратором, изготовила взрывное устройство.

«Предложили деньги — $8 тыс. Денежные средства поступали — я совершила закупку всех необходимых ингредиентов», — рассказала россиянка на допросе.

Женщина изготовила СВУ, привела его в действие и сняла последствия взрыва на камеру телефона, а потом отправила запись в качестве отчета «куратору для получения вознаграждения».

Возбуждено дело по ч. 1 ст 281 УК (диверсия). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.