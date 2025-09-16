Подорвавшая Транссиб женщина получила $8 тыс. Видео

По данным следствия, задержанная по инструкциям, которые были ей присланы украинским куратором, изготовила взрывное устройство.
«Предложили деньги — $8 тыс. Денежные средства поступали — я совершила закупку всех необходимых ингредиентов», — рассказала россиянка на допросе.
Женщина изготовила СВУ, привела его в действие и сняла последствия взрыва на камеру телефона, а потом отправила запись в качестве отчета «куратору для получения вознаграждения».
Возбуждено дело по ч. 1 ст 281 УК (диверсия). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.