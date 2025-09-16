Кассационный суд отказался оправдать бывшую новосибирскую судью по делу о взятке

Согласно версии СКР, судья через адвоката потребовала от обвиняемого в браконьерстве 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. В марте 2023 года судья получила от адвоката первую часть взятки в размере 1,5 млн руб. Ее действия зафиксировали сотрудники УФСБ. В начале 2025 года ей вынесли приговор. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет заключения) ей назначили 11,5 года колонии и штраф 12 млн руб. В последующем апелляционная инстанция снизила ей срок заключения до восьми лет, штраф — до 9 млн руб. Вину Марина Сальникова не признала.