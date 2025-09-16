Ричмонд
Житель Артёма предстанет перед судом за смертельное избиение 11-летней давности

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Артёма, обвиняемого в причинении смерти человеку.

Источник: Freepik

Преступление было совершено 11 лет назад, в феврале 2014 года, сообщили в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, в ходе конфликта на почве финансовых разногласий в квартире на улице Черноморской обвиняемый нанёс потерпевшему не менее 19 ударов деревянной шваброй по голове и телу. Полученные травмы были расценены как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Мужчина скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). После вручения копии обвинительного заключения материалы дела будут направлены в Артёмовский городской суд.

