Пропавших в Красноярском крае школьников нашли на третьи сутки

«Сотрудники полиции нашли пропавших, они находились в палатке в лесном массиве около села Камарчага. В настоящее время подростки доставлены в Железногорск и переданы законным представителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские устанавливают причины, побудившие несовершеннолетних оставить школу», — рассказали в ГУ МВД.