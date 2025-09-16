Пропавших в Красноярском крае школьников нашли на третьи сутки

Их местонахождение было неизвестно трое суток.
Напомним, 16-летние девушка и парень пропали в субботу, 13 сентября. В полицию обратились их родители. Многие красноярцы переживали за судьбу школьников и активно отзывались на ориентировки полицейских, волонтеров и СМИ. Так, накануне в соцсетях сообщалось, что школьников видели в поселке Камарчага Манского района.
Сегодня подростки наконец-то были найдены.
«Сотрудники полиции нашли пропавших, они находились в палатке в лесном массиве около села Камарчага. В настоящее время подростки доставлены в Железногорск и переданы законным представителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские устанавливают причины, побудившие несовершеннолетних оставить школу», — рассказали в ГУ МВД.