Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших в Красноярском крае школьников нашли на третьи сутки

В Красноярском крае полицейские нашли живыми и невредимыми двух подростков, которые в конце прошлой недели ушли из общежития школы в Железногорске.

Источник: Росгвардия

Их местонахождение было неизвестно трое суток.

Напомним, 16-летние девушка и парень пропали в субботу, 13 сентября. В полицию обратились их родители. Многие красноярцы переживали за судьбу школьников и активно отзывались на ориентировки полицейских, волонтеров и СМИ. Так, накануне в соцсетях сообщалось, что школьников видели в поселке Камарчага Манского района.

Сегодня подростки наконец-то были найдены.

«Сотрудники полиции нашли пропавших, они находились в палатке в лесном массиве около села Камарчага. В настоящее время подростки доставлены в Железногорск и переданы законным представителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские устанавливают причины, побудившие несовершеннолетних оставить школу», — рассказали в ГУ МВД.