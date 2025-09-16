Ричмонд
В Уфе двухлетний малыш сломал руку в детском саду

В столице Башкирии горожанка обнаружила перелом руки у маленького сына лишь после того, как вернулась с ним домой из детского сада.

Источник: Mash Batash

Инцидент произошел в детсаду № 74, сообщает телеграм-канал Mash Batash. Уфимка отметила, что ее маленький сын все время плакал и лишь дома обнаружила припухлость на руке. Обследование показало, что у малыша сломана плечевая кость. Женщина обратилась в правоохранительные органы, кроху она решила перевести в другой садик.