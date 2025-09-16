Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева

Установлено, что один из подростков в ходе переписки с представителем украинских спецслужб в мессенджере согласился за денежное вознаграждение выполнить задания, направленные на совершение террористических актов. В августе 2024 года он, вступив в преступный сговор со знакомым, совершил поджог базовой станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Адыгеи.