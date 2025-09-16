Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Трое молодых людей, которых обвиняют в совершении терактов на Кубани и в Адыгее по заданию украинских спецслужб, предстанут перед судом, сообщили в СК России.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, двое из которых являлись несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений), частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что один из подростков в ходе переписки с представителем украинских спецслужб в мессенджере согласился за денежное вознаграждение выполнить задания, направленные на совершение террористических актов. В августе 2024 года он, вступив в преступный сговор со знакомым, совершил поджог базовой станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Адыгеи.
Через несколько дней обвиняемые вовлекли знакомого несовершеннолетнего в преступную деятельность. Приискав заранее необходимые технические средства, двое соучастников совершили поджог локомотива в Краснодаре. Происходящее соучастники фиксировали на камеру мобильного телефона, затем направили видеозапись куратору и с места преступления скрылись. В качестве оплаты за совершение теракта один из обвиняемых получил криптовалюту, которую конвертировал в рубли и легализовал.
«Фигуранты были установлены и задержаны при содействии УФСБ России по Краснодарскому краю и УТ МВД России по ЮФО. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в СК.