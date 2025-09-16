Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзержинский округ лидирует по количеству ДТП в Нижегородской области

Названы самые аварийные районы и округа в Нижегородской области.

Источник: Время

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Нижегородской области в 2025 году зафиксировано в городском округе Дзержинск. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно информации, с начала года в округе произошло 206 автоаварий.

На втором месте по числу ДТП — Кстовский округ (147 случаев).

Также в пятерку самых аварийных вошли Борский (120 ДТП), Городецкий (110 ДТП) и Павловский (106 ДТП) округа.

По данным ГАИ по Нижегородской области, с начала текущего года в ДТП в регионе погибло 193 человека — на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Сеченовском округе.