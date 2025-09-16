Дзержинский округ лидирует по количеству ДТП в Нижегородской области

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Нижегородской области в 2025 году зафиксировано в городском округе Дзержинск. Об этом ИА «Время Н» сообщили в региональном УГИБДД.
Согласно информации, с начала года в округе произошло 206 автоаварий.
На втором месте по числу ДТП — Кстовский округ (147 случаев).
Также в пятерку самых аварийных вошли Борский (120 ДТП), Городецкий (110 ДТП) и Павловский (106 ДТП) округа.
По данным ГАИ по Нижегородской области, с начала текущего года в ДТП в регионе погибло 193 человека — на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Сеченовском округе.