Италия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве Nord Stream

Среди подозреваемых упоминается женщина по имени Валерия Т. Она, как еще двое соучастников — Владимир С. и Евгений У. работала в школе дайвинга в Киеве и установила рекорд среди женщин на Украине по глубоководному погружению — 104 метра. «Северные потоки» находятся на глубине 80 метров, отмечается в статье. Операция стала возможна благодаря «решимости» Валерии Т., поскольку другие ее соучастники хотели всё отменить из-за непогоды.