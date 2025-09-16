Италия экстрадирует в Германию подозреваемого в подрыве Nord Stream

Кузнецова задержали в районе итальянского города Римини в середине августа. Ордер на его арест выдала Германия. Мужчину заключили под стражу, свою вину в участии в подрывах «Северных потоков» он не признал.
Как писала The Wall Street Journal, Кузнецов — капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ. По данным издания, он служил в элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы военной операции России, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.
Немецкая прокуратура подтверждала, что Кузнецов задержан по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». При этом следствие отказалось комментировать информацию о других фигурантах расследования.
Издания Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD в конце августа сообщали, что все подозреваемые по делу уже установлены. Это семь украинцев, включая Кузнцова, который считается руководителем диверсионной группы.
Среди подозреваемых упоминается женщина по имени Валерия Т. Она, как еще двое соучастников — Владимир С. и Евгений У. работала в школе дайвинга в Киеве и установила рекорд среди женщин на Украине по глубоководному погружению — 104 метра. «Северные потоки» находятся на глубине 80 метров, отмечается в статье. Операция стала возможна благодаря «решимости» Валерии Т., поскольку другие ее соучастники хотели всё отменить из-за непогоды.
Материал дополняется.