В Челябинской области водитель при обгоне сбил 16-летнюю школьницу

В отношении водителя составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Также возбуждены дела по статьям 12.18 и 12.24 КоАП РФ. Проводится административное расследование.