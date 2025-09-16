В Челябинской области водитель при обгоне сбил 16-летнюю школьницу

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Магнитогорске.
Предварительно известно, что 58-летний водитель Lada Niva в районе дома 42 по улице Гагарина при совершении обгона выехал на встречную полосу и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку.
Она получила телесные повреждения, эвакуирована в медучреждение с различными травмами.
В отношении водителя составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Также возбуждены дела по статьям 12.18 и 12.24 КоАП РФ. Проводится административное расследование.