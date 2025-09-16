Глава региона рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ангарске

Игорь Кобзев сообщил о самочувствии пострадавших при взрыве бытового газа в Ангарске. Двое человек по-прежнему находятся в Ангарской городской больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области.
Всего после происшествия за медицинской помощью обратились четверо человек. Один мужчина погиб.
Напомним, по факту произошедшего следственный отдел по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной версии следствия, причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.