Глава региона рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ангарске

Игорь Кобзев сообщил о самочувствии пострадавших при взрыве бытового газа в Ангарске. Двое человек по-прежнему находятся в Ангарской городской больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора Иркутской области.