Вездеход с учеными утонул в в Забайкальском крае, пятеро погибли

По информации телеграм-канала 112, вездеход скатился в водоем при спуске с горы из-за отказа тормозов. В транспорте, принадлежащем филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех», находились девять человек. Четверо пассажиров смогли выбраться из воды, однако судьба остальных пятерых геологов пока остается неизвестной. На месте происшествия развернуты экстренные службы, которые ведут поиски пропавших.