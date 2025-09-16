Ричмонд
Вездеход с учеными утонул в в Забайкальском крае, пятеро погибли

В Забайкалье вездеход компании «ГеоТех» с геологами рухнул в озеро Амудиса из-за отказа тормозов на спуске. Четверым из девяти пассажиров удалось спастись, однако пятеро, по предварительным данным, погибли.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Каларском районе Забайкальского края гусеничный вездеход с геологами упал в озеро Амудиса. По предварительным данным, пятеро человек погибли, еще четверым удалось спастись. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации телеграм-канала 112, вездеход скатился в водоем при спуске с горы из-за отказа тормозов. В транспорте, принадлежащем филиалу компании «Гидрострой» — «ГеоТех», находились девять человек. Четверо пассажиров смогли выбраться из воды, однако судьба остальных пятерых геологов пока остается неизвестной. На месте происшествия развернуты экстренные службы, которые ведут поиски пропавших.