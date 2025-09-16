Водитель, устроивший ДТП с 9 авто на плотине в Челябинске, был пьян

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта», который, по версии следствия, стал виновником массовой аварии на плотине Шершнёвского водохранилища. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Как сообщили в отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу, действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 264.1 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
По данным правоохранителей, ранее этот водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В 2023 году его лишили прав на 18 месяцев, и срок наказания истёк только весной 2025 года.
Несмотря на это, 15 сентября молодой человек снова сел за руль после употребления алкоголя, выехал на встречную полосу и столкнулся сразу с девятью автомобилями. В результате ДТП восемь человек попали в больницу.
Сейчас по факту происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Дополнительно Госавтоинспекция Челябинска инициировала административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ.