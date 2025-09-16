Бастрыкину доложат о нападении на кондуктора в автобусе в Казани

По данным СК, утром 14 сентября гражданин в состоянии алкогольного опьянения отказался оплачивать проезд, избил кондуктора и скрылся с места происшествия.
СУ СКР по Татарстану организовало процессуальную проверку.
Пресс-служба ПАТП № 2 Казани заявила, что кондуктор вежливо попросил пассажира покинуть транспорт. Местный житель ударил кондуктора в челюсть, у него выпал зуб и разбилась губа. Экипаж вызвал полицию, а пассажиры попытались задержать нападавшего, но он убежал.
После этого инцидента пресс-служба транспортного предприятия сообщила о просьбе МВД найти нападавшего.