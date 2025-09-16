Пятерых волгоградцев будут судить за мошенничество в сфере страхования

Мужчине, который исполнял роль «аварийного комиссара», просят назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а его соучастнице — 9 лет исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.