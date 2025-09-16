Пятерых волгоградцев будут судить за мошенничество в сфере страхования

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, трое фигурантов в 2015 году создали преступное сообщество со структурными подразделениями, которые осуществляли деятельность под видом коммерческих организаций.
Преступное сообщество было создано для хищения средств страховых компаний путем получения возмещения за фиктивные ДТП.
Еще один обвиняемый выполнял роль главного «аварийного комиссара». Он привлекал лиц, которые хотели заключать договоры уступки права требования возмещения ущерба от ДТП, а также участвовать в оформлении фиктивных аварий.
Фигурантка дела была экспертом-техником, в ее обязанности входило формальное проведение осмотров поврежденных транспортных средств и составление фиктивных заключений.
Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемые причинили ущерб страховым компаниям на сумму свыше 84 млн рублей.
Государственный обвинитель просил суд назначить наказание двоим фигурантам в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 2 млн рублей каждому.
Еще одному волгоградцу гособвинение запросило 16 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и штраф в 1,5 млн рублей.
Мужчине, который исполнял роль «аварийного комиссара», просят назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, а его соучастнице — 9 лет исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.