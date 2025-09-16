В Новосибирске пьяный дворник кинул нож в 13-летнего мальчика

— 35-летний мужчина в состоянии опьянения был недоволен детьми, которые играли во дворе. Используя малозначительный повод, он достал кухонный нож и кинул в сторону 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с раной лобно-теменной области, — сообщили КП- Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.