В Новосибирске пьяный дворник кинул нож в 13-летнего мальчика

Ребенку рассекло голову.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начали судить дворника, который кинул нож в детей и поранил мальчика. ЧП произошло вечером 7 мая 2025 года во дворе одного из домов на улице Кропоткина.

— 35-летний мужчина в состоянии опьянения был недоволен детьми, которые играли во дворе. Используя малозначительный повод, он достал кухонный нож и кинул в сторону 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с раной лобно-теменной области, — сообщили КП- Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.

Очевидцы вызвали полицию, дворника задержали. Следователи возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве с применением насилия.

— Ранее обвиняемый не был судим, на стадии следствия вину не признал. В настоящий момент находится в СИЗО, уголовное дело рассматривается в суде, — сообщила Ксения Стацура, помощник прокурора Заельцовского района.

Редакция КП-Новосибирск просит родителей и очевидцев потерпевшего рассказать о конфликте, свяжитесь с нами по номеру: 8−923−145−11−03.