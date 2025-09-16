В Новосибирске пьяный дворник кинул нож в 13-летнего мальчика

В Новосибирске начали судить дворника, который кинул нож в детей и поранил мальчика. ЧП произошло вечером 7 мая 2025 года во дворе одного из домов на улице Кропоткина.
— 35-летний мужчина в состоянии опьянения был недоволен детьми, которые играли во дворе. Используя малозначительный повод, он достал кухонный нож и кинул в сторону 13-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован с раной лобно-теменной области, — сообщили КП- Новосибирск в прокуратуре Заельцовского района.
Очевидцы вызвали полицию, дворника задержали. Следователи возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве с применением насилия.
— Ранее обвиняемый не был судим, на стадии следствия вину не признал. В настоящий момент находится в СИЗО, уголовное дело рассматривается в суде, — сообщила Ксения Стацура, помощник прокурора Заельцовского района.
