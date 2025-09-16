В Перми арестован директор завода «Машиностроитель» по делу о крупном мошенничестве

Параллельно с уголовным делом идут и гражданские споры. Так, 24 сентября Арбитражный суд Пермского края начнёт рассматривать иск самого завода к ООО «СтанТроникс» на 42,8 млн рублей, а 21 октября в Московской области будет слушаться ещё один иск — уже на 1,8 млн рублей.