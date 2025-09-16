Ричмонд
В Перми арестован директор завода «Машиностроитель» по делу о крупном мошенничестве

Сумма предполагаемого ущерба, нанесенного предприятию, превышает 100 миллионов рублей.

Ленинский районный суд города Перми принял решение взять под стражу Виталия Волчека — директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”». Его подозревают в участии в мошенничестве на особо крупную сумму, связанном с поставками оборудования для завода. Об этом сообщает издание «РБК-Пермь».

Уголовное дело в отношении фигурантов расследуется с 21 августа 2025 года. Уже 28 августа в городе Коломна был задержан Дмитрий Зайцев — индивидуальный предприниматель, занимавшийся монтажом оборудования. Вскоре под арест попал еще один участник дела — Андрей Рожков, генеральный директор и владелец компании «СтанТроникс». Суд подтвердил законность меры пресечения обоим.

Параллельно с уголовным делом идут и гражданские споры. Так, 24 сентября Арбитражный суд Пермского края начнёт рассматривать иск самого завода к ООО «СтанТроникс» на 42,8 млн рублей, а 21 октября в Московской области будет слушаться ещё один иск — уже на 1,8 млн рублей.