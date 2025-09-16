В Ростовской области главврач и пятеро медработников попали под следствие

В Ростовской области главного врача и пятерых сотрудников шахтинского лечебного центра заподозрили в получении взяток. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.
По данным следствия, в 2024 году медицинские работники получили 400 тысяч рублей от троих работников угольной отрасли. Деньги были платой за оформление положительных заключений о профессиональных заболеваниях. Такие документы дают право на получение компенсационных выплат.
Расследование показало, что группа работала по отработанной схеме несколько лет. Участники системы регулярно получали вознаграждения от разных людей за выдачу медицинских заключений.
В ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что дома и по месту работы подозреваемых состоялись обыски. Правоохранители изъяли документы и мобильные телефоны.
На данный момент двое задержанных находятся под стражей, еще четверо помещены под домашний арест. Предъявлено обвинение (п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК). Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства дела.