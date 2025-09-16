Рыбу в Ангарском пруду Волгограда отравили нефтью и химией

Напомним, в начале сентября в пруду на Ангарском произошел массовый мор рыбы. Волгоградцы сняли катастрофические последствия на видео — на поверхности плавали сотни карасей, красноперок, окуней, щук и сазанов. На берег выползли уже полуживые раки. При этом над прудом стояла страшная вонь от разлагающейся рыбы.