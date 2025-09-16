Рыбу в Ангарском пруду Волгограда отравили нефтью и химией

— Специалистами лаборатории регионального центра экологического контроля в отобранных в пруду пробах выявлены многократные превышения предельно допустимых концентраций аммония и нефтепродуктов, — пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве.
— Принято решение об организации незамедлительных мер по ликвидации последствий произошедшей ситуации. Соответствующие документы и результаты проверки переданы в администрацию Волгограда, на основании чего департаментом городского хозяйства сформирован пакет документов и направлен в полицию, — добавили в облкомприроды.
Напомним, в начале сентября в пруду на Ангарском произошел массовый мор рыбы. Волгоградцы сняли катастрофические последствия на видео — на поверхности плавали сотни карасей, красноперок, окуней, щук и сазанов. На берег выползли уже полуживые раки. При этом над прудом стояла страшная вонь от разлагающейся рыбы.
После случившегося были отобраны пробы воды в мертвом пруду.
Ранее сообщалось, что рядом с водоемом собираются строить локальные очистные сооружения. Весной этого года около пруда появился частокол из огромных труб, на что обратили внимание волгоградцы.