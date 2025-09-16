В Анапе похитили земельные участки площадью 7 га на 130 млн рублей

Речь идет о землях, расположенных в границах хуторов Уташ и Нижняя Гостагайка, села Цибанобалка, поселка Пятихатки Анапского района, и находящихся в государственной собственности. Неизвестные составили документы, содержащие недостоверные сведения об их местоположении, конфигурации и площади.



Площадь участков составила более 7 га. В результате произошедшего земли из госсобственности.



По данному факту было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время на участки наложен арест, прокуратурой ведется исковая работа, направленная на исключение из ЕГРН сведений об описании местоположения границ данных земельных участков.