В Анапе похитили земельные участки площадью 7 га на 130 млн рублей

В Анапе выявили факт хищения земельных участков, кадастровая стоимость составляет более 130 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Речь идет о землях, расположенных в границах хуторов Уташ и Нижняя Гостагайка, села Цибанобалка, поселка Пятихатки Анапского района, и находящихся в государственной собственности. Неизвестные составили документы, содержащие недостоверные сведения об их местоположении, конфигурации и площади.

Площадь участков составила более 7 га. В результате произошедшего земли из госсобственности.

По данному факту было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время на участки наложен арест, прокуратурой ведется исковая работа, направленная на исключение из ЕГРН сведений об описании местоположения границ данных земельных участков.