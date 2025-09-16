Ричмонд
В Перми легковушка врезалась в трамвай и перегородила пути возле здания ГАИ

Движение трамваев приостановилось почти на час.

Легковушка врезалась в трамвай в Перми и перегородила пути возле здания Госавтоинспекции.

Авария с участием автомобиля и общественного транспорта произошла 16 сентября. Днём в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о чёрном внедорожнике, который перегородил трамвайные пути и врезался в вагон. Уточнялось, что ДТП произошло неподалёку от остановки «Авторадио» и здания краевой Госавтоинспекции.

«Очевидцы сообщают, что сейчас около остановки “Авторадио” водитель “крузака” влетел в трамвай № 7», — рассказал телеграм-канал «Пермское чтиво».

В сервисе Яндекс. Карты после сообщений об аварии было заметно, что в месте аварии начали копиться трамвайные вагоны того же маршрута. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в МУП «Пермгорэлектротранс».

В организации подтвердили, что ДТП случилось около 13:45 часов дня на бульваре Гагарина.

«Произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем, следующим по маршруту № 7. Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу. Никто из пассажиров трамвая не пострадал», — сообщили perm.aif.ru на предприятии.

В «Пермгорэлектротрансе» уточнили, что аварию спровоцировал водитель автомобиля — он не предоставил преимущество вагону. Движение удалось восстановить в 14:20 часов дня. В организации призвали водителей быть внимательными при движении возле трамвайных путей.