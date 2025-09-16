В Перми легковушка врезалась в трамвай и перегородила пути возле здания ГАИ

Авария с участием автомобиля и общественного транспорта произошла 16 сентября. Днём в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения о чёрном внедорожнике, который перегородил трамвайные пути и врезался в вагон. Уточнялось, что ДТП произошло неподалёку от остановки «Авторадио» и здания краевой Госавтоинспекции.