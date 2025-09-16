Бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова объявили в федеральный розыск

Александр Горбунов, по данным Kartoteka.ru, является учредителем ряда компаний. Среди них: ООО «Уральская инвестиционная корпорация» (работает с 2004 года в сфере аренды и управления недвижимостью), ООО «Квестор» (в процессе банкротства, занималось оптовой торговлей), ООО «Орбита» (строительство жилых и нежилых зданий). Под его контролем с 2008 года через ООО «Стройоптторг» находился торговый комплекс «Академический», который включает авторынок и рынок по продаже стройматериалов.