В Египте закрываются пляжи: Туристов из Молдовы предупреждают об опасности — побережье заполонили хищные акулы

Об акулах предупреждают и тех, кто лишь собирается полететь в Египет. Один из туристов сообщил нам, что бронировал тур на ноябрь и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы. Специалисты предупреждают, что встретиться может и тигровая, а также тупорылая (бычья) — особо опасные для человека виды.