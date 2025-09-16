В Египте закрываются пляжи: Туристов из Молдовы предупреждают об опасности — побережье заполонили хищные акулы

Нашествие акул в Египте: несколько пляжей закрылись из-за хищников, подплывших близко к берегу, а собирающихся в путешествие туристов предупреждают об опасности.
Отдыхающие, заметили хищников у берегов Хургады и города-курорта Макади, где за последние несколько дней даже пришлось закрывать пляжи около 10 отелей, среди которых 5-звёздочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Сейчас на некоторых пляжах запрет снят, сообщает SHOT.
Об акулах предупреждают и тех, кто лишь собирается полететь в Египет. Один из туристов сообщил нам, что бронировал тур на ноябрь и во время оформления поездки его несколько раз предупредили о том, что сейчас возле пляжей курортов плавают акулы. Специалисты предупреждают, что встретиться может и тигровая, а также тупорылая (бычья) — особо опасные для человека виды.