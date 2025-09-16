В ночь на 16 сентября в Ростовской области после атаки БПЛА загорелась трава. Возгорание сразу потушили, рассказал в своем телеграм-канале донской глава Юрий Слюсарь.
— В Верхнедонском районе, около хутора Солонцовский, загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствия уточняется, — написал Юрий Слюсарь.
По данным властей, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах. В Минобороны России сообщили об 11 ликвидированных беспилотниках.
