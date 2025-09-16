Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась трава

Возгорание травы потушили в Ростовской области после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 сентября в Ростовской области после атаки БПЛА загорелась трава. Возгорание сразу потушили, рассказал в своем телеграм-канале донской глава Юрий Слюсарь.

— В Верхнедонском районе, около хутора Солонцовский, загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал. Информация о последствия уточняется, — написал Юрий Слюсарь.

По данным властей, воздушную атаку прошедшей ночью отразили в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском и Верхнедонском районах. В Минобороны России сообщили об 11 ликвидированных беспилотниках.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше