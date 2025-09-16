Машина врезалась в остановку в Алматы: пострадала девушка

Как сообщили в Департаменте полиции города, ДТП произошло в сегодня в 13.45 в Бостандыкском районе.
Водитель машины «Даймлер Крайслер» ехал по проспекту Назарбаева в южном направлении, но не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем въехал — в остановку.
"Затем он выехал на западную обочину, где допустил наезд на остановочный комплекс. Фрагменты металлической опоры остановочного комплекса причинили вред здоровью пешехода, 20-летней девушке, которая была доставлена в одну из больниц города.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полицией Бостандыкского района", — сообщили в полиции.