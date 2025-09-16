Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина врезалась в остановку в Алматы: пострадала девушка

В Алматы автомобиль врезался в остановку на проспекте Назарбаева. Из-за падения опоры остановки пострадала девушка, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/kris_p_almaty_official

Как сообщили в Департаменте полиции города, ДТП произошло в сегодня в 13.45 в Бостандыкском районе.

Водитель машины «Даймлер Крайслер» ехал по проспекту Назарбаева в южном направлении, но не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем въехал — в остановку.

"Затем он выехал на западную обочину, где допустил наезд на остановочный комплекс. Фрагменты металлической опоры остановочного комплекса причинили вред здоровью пешехода, 20-летней девушке, которая была доставлена в одну из больниц города.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полицией Бостандыкского района", — сообщили в полиции.