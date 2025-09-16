Показательное ДТП в Самарканде: байкер врезался в Onix на перекрёстке

Видео наглядно демонстрирует поведение обеих сторон, приведшее к аварии. Мотоциклист, заметив зеленый сигнал светофора, решил обогнать стоящие впереди автомобили, резко ускорился и буквально «проскользнул» между двумя рядами машин.
В то же время водитель Onix начал поворачивать налево с заметным опозданием, не убедившись в безопасности манёвра. На записи видно, что ему мешал и другой автомобиль, странно двигавшийся по правой стороне, что и затруднило поворот.
В результате это стечение обстоятельств привело к аварии.
В Главном управлении безопасности дорожного движения сообщили, что ДТП произошло 15 сентября примерно в 03:30 ночи на улице Уста Умар Журакулова.
По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW двигался на высокой скорости на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении, а водитель Onix выполнял поворот налево со встречной стороны, не уступив дорогу.
В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и обратился за медицинской помощью.
В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка. Обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников ещё предстоит установить.