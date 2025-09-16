Ричмонд
Показательное ДТП в Самарканде: байкер врезался в Onix на перекрёстке

Vaib.uz (Узбекистан. 16 сентября). Показательное ДТП произошло на днях в Самарканде. Видео с инцидентом быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурные обсуждения. На кадрах видно, как байкер на мотоцикле врезается в автомобиль Onix прямо на перекрестке.

Источник: Vaib.Uz

Видео наглядно демонстрирует поведение обеих сторон, приведшее к аварии. Мотоциклист, заметив зеленый сигнал светофора, решил обогнать стоящие впереди автомобили, резко ускорился и буквально «проскользнул» между двумя рядами машин.

В то же время водитель Onix начал поворачивать налево с заметным опозданием, не убедившись в безопасности манёвра. На записи видно, что ему мешал и другой автомобиль, странно двигавшийся по правой стороне, что и затруднило поворот.

В результате это стечение обстоятельств привело к аварии.

В Главном управлении безопасности дорожного движения сообщили, что ДТП произошло 15 сентября примерно в 03:30 ночи на улице Уста Умар Журакулова.

По предварительным данным, водитель мотоцикла BMW двигался на высокой скорости на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении, а водитель Onix выполнял поворот налево со встречной стороны, не уступив дорогу.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы и обратился за медицинской помощью.

В настоящее время по факту аварии проводится доследственная проверка. Обстоятельства ДТП и степень вины каждого из участников ещё предстоит установить.