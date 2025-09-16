Ричмонд
В Ростове произошло возгорание в роще

В МЧС подтвердили возгорание в роще на Днепровском в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошло возгорание в роще. Детали пока неизвестны. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Сообщение поступило в 13:53. Днепровский, 117, в разведке, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Судя по карте, в районе указанного адреса находится Лелюшенковский лесопарк.

Напомним, вчера в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону выгорела сухая трава. Площадь пожара в этом случае составила 2 тысячи кв. метров.

