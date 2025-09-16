3,5 года колонии из-за 2 млн рублей: молодой уфимец связался с преступниками и поломал себе жизнь

В Уфе вынесли приговор 24-летнему мужчине, его признали виновным в мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в сентябре прошлого года троим пожилым уфимцам позвонили неизвестные. Мошенники, представившись сотрудниками банка, сообщили о якобы совершенных от имени пенсионеров незаконных переводах за границу и предложили «проверить» эти операции.
Подсудимый выступал в роли курьера, который лично забирал денежные средства у доверчивых пенсионеров. Общая сумма похищенного составила более 1,9 миллиона рублей.
Молодой человек не признал свою вину. Советский районный суд Уфы назначил ему 3,5 года колонии общего режима.
