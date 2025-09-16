Ричмонд
Одну из школ Минска эвакуировали из-за пожара в столовой

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Пожар произошел в столовой одной из школ Минска, сообщили в Telegram-канале министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о пожаре в средней школе № 30 по улице Жуковского поступило в МЧС сегодня в 12:24 от системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». К месту вызова оперативно выехали подразделения МЧС.

Когда спасатели прибыли на место вызова, в столовой школы наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки работники МЧС выяснили, что горел потолочный светильник и натяжной потолок на площади один квадратный метр.

Никто не пострадал. Из школы эвакуировано 1432 ребенка и 98 взрослых.

говорится в сообщении

Причина произошедшего устанавливается.