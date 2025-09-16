Одну из школ Минска эвакуировали из-за пожара в столовой

Сообщение о пожаре в средней школе № 30 по улице Жуковского поступило в МЧС сегодня в 12:24 от системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». К месту вызова оперативно выехали подразделения МЧС.
Когда спасатели прибыли на место вызова, в столовой школы наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки работники МЧС выяснили, что горел потолочный светильник и натяжной потолок на площади один квадратный метр.
Никто не пострадал. Из школы эвакуировано 1432 ребенка и 98 взрослых.
Причина произошедшего устанавливается.