ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации

«Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону», — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства.
Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.