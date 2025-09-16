Ричмонд
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани.

Источник: Reuters

«Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону», — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.

Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства.

Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.

Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.

