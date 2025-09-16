Ричмонд
Эвакуированы двое детей и 11 взрослых: в Уфе вспыхнул пожар в жилом доме

В Уфе эвакуировали 13 человек из горящего жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 сентября, в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Гафури. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание возникло в мусоросборной камере подвала, из-за чего подъезд заполнился дымом.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы, используя спасательные маски, эвакуировали 13 человек, включая двоих детей. Возгорание ликвидировано, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Причину инцидента устанавливает дознаватель МЧС.

