Эвакуированы двое детей и 11 взрослых: в Уфе вспыхнул пожар в жилом доме

Сегодня, 16 сентября, в Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на улице Гафури. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание возникло в мусоросборной камере подвала, из-за чего подъезд заполнился дымом.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы, используя спасательные маски, эвакуировали 13 человек, включая двоих детей. Возгорание ликвидировано, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Причину инцидента устанавливает дознаватель МЧС.
