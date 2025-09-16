Ричмонд
В Евпатории водитель Audi насмерть сбил мотоциклиста: его будут судить

Насмерть сбивший мотоциклиста водитель Audi пойдет под суд в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории жителя Крыма обвиняют в том, что он устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла в мае. Крымчанин ехал за рулем Audi по Славянское — Евпатория. В микрорайоне Исмаил Бей водитель решил повернуть налево. При этом фигурант не уступил дорогу мотоциклу. В итоге транспортные средства столкнулись.

«В результате ДТП водитель мотоцикла скончался», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.