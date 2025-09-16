При строительстве школы в Калининграде присвоили бюджетные миллионы

Еще в апреле 2022 года было выделено более 589 млн рублей, между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания “Просвещение” холдинга ООО “СБ Капитал” заключено концессионное соглашение о строительстве учебного заведения на 1101 место. Закончить работы должны были до 31 декабря 2023 года, все сроки сорвали, потому что руководство компании похитило деньги.