При строительстве школы в Калининграде присвоили бюджетные миллионы

Заведено уголовное дело.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Калининграде заведено уголовное дело о присвоении денег при строительстве школы на улице Левитана. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Еще в апреле 2022 года было выделено более 589 млн рублей, между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания “Просвещение” холдинга ООО “СБ Капитал” заключено концессионное соглашение о строительстве учебного заведения на 1101 место. Закончить работы должны были до 31 декабря 2023 года, все сроки сорвали, потому что руководство компании похитило деньги.

Ранее мы писали о том, что мэрия выиграла суд. Недостроенное здание школы должны передать городской администрации для продолжения работ.