Туристку эвакуировали вертолетом с высоты 2000 м в Сочи из-за болей в животе

В высокогорье Сочи спасли туристку из Владимирской области.

Источник: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели эвакуировали 41-летнюю туристку из Владимирской области с Бзерпинского карниза, расположенного на высоте более 2000 метров. Женщине стало плохо во время похода — начались сильные боли в животе и тошнота.

Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, три туриста в составе незарегистрированной группы планировали дойти до ледника Холодного после ночевки. Однако, поздним вечером одной из участниц похода потребовалась помощь.

В 6 утра спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» отправились к пострадавшей. Из-за тяжелого состояния женщины потребовалась срочная эвакуация вертолетом.

Бортом Ка-32 МЧС России дополнительная группа спасателей вылетела на место происшествия. Туристку транспортировали на носилках в вертолет, где медик МЧС России оказала ей доврачебную помощь. Пострадавшую доставили на базу спасательного отряда в Сочи и передали врачам скорой помощи.