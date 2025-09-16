Ричмонд
В Минске за кражу велосипедов и электроскутера задержаны три мужчины

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице за кражу велосипедов и электроскутера задержаны три мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Центральное РУВД поступили заявления от жителей столицы о краже двух велосипедов и электроскутера на общую сумму около Br4 тыс. По подозрению в хищении сыщики задержали троих мужчин.

В первом случае 40-летний директор столичной фирмы увидел на рынке непристегнутый велосипед и забрал его для личного пользования. Оперативники изъяли похищенное в квартире фигуранта и вернули владелице.

Второй задержанный, 31-летний электромонтер, заметил велосипед, лежащий на улице без присмотра, и спрятал в подвале своего дома. Распорядиться чужим имуществом не успел — был задержан правоохранителями.

За кражу электроскутера оперативники задержали 40-летнего ранее судимого за имущественные преступления подсобного рабочего. Установлено, что мужчина взял средство индивидуальной мобильности напрокат, продал случайному прохожему за Br700 рублей, а деньги потратил на личные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В ГУВД призвали не оставлять средства персонального передвижения без присмотра. Если другого варианта нет, стоит использовать надежное запирающее устройство.