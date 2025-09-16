В Краснодаре нашли размахивавшего пистолетом мужчину на Старокубанской. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Напомним, все произошло в ЖК «Южный парк» на улице Старокубанской. Местные жители заметили подозрительного мужчину. По словам очевидцев, прохожий размахивал предметом, похожим на пистолет.
Жители сообщили обо всем в полицию. Прибывшие на место сотрудники опросили очевидцев и установили личность подозрительного мужчины.
Как выяснилось, краснодарцев напугал 32-летний местный житель. Пистолетом, которым он размахивал, оказалась резиновая игрушка.
«Гражданин затруднился объяснить мотивы, побудившие его к такому поступку», — сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.