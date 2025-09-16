Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре нашли размахивавшего пистолетом мужчину на Старокубанской

Пистолет, которым размахивал мужчина в Краснодаре, оказался резиновой игрушкой.

Источник: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре нашли размахивавшего пистолетом мужчину на Старокубанской. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Напомним, все произошло в ЖК «Южный парк» на улице Старокубанской. Местные жители заметили подозрительного мужчину. По словам очевидцев, прохожий размахивал предметом, похожим на пистолет.

Жители сообщили обо всем в полицию. Прибывшие на место сотрудники опросили очевидцев и установили личность подозрительного мужчины.

Как выяснилось, краснодарцев напугал 32-летний местный житель. Пистолетом, которым он размахивал, оказалась резиновая игрушка.

«Гражданин затруднился объяснить мотивы, побудившие его к такому поступку», — сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.