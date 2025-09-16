В Волгодонске почтили память жертв теракта 16 сентября 1999 года

В Волгодонске почтили память жертв теракта, произошедшего 16 сентября 1999 года. Около мемориала в Сквере памяти состоялась панихида, собравшиеся зажгли поминальные свечи и возложили цветы. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Напомним, трагедия произошла в 5:57 утра. Рядом с девятиэтажным домом на Октябрьском шоссе взорвался начиненный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. После этого там, где находилась машина, осталась воронка глубиной в 3,5 места и диаметром в 13−15 метров.
Обломки автомобиля разлетелись на полтора километра от эпицентра. Также разрушилась фасадная часть двух блок-секций дома, частично обрушились перекрытия, были повреждены лестничные проемы.
В результате теракта погибли 19 человек, включая двоих детей. 89 человек получили ранения и были госпитализированы. Несколько тысяч жителей остались без крова. Повреждения получили 39 домов, две школы, детский сад и библиотека.
Спасатели и пожарные, прибывшие на место происшествия, рисковали жизнью, чтобы вынести людей из-под завалов. Врачи сутками работали в больницах, спасая пострадавших. Вся страна помогала Волгодонску, отправляя гуманитарную помощь.
Разрушенный дом восстановили, но он стал меньше на два этажа и два подъезда. Теперь нет здания с адресом Октябрьское шоссе, 35. Через год на месте трагедии разбили Сквер памяти и установили мемориал с именами погибших.
Ежегодно 16 сентября на рассвете к памятнику приходят родные и друзья погибших, очевидцы произошедшего, спасатели и представители власти.