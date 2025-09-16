Вскрылись подробности о гибели студента в бетономешалке в Пермском крае

Подробности о гибели студента в бетономешалке на производстве в Пермском крае рассказали в государственной инспекции труда региона.
Трагедия с 17-летним учащимся техникума Романом Сторожевым случилась вечером 10 сентября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что на производстве в Карагайском округе его тело обнаружили в бетономешалке одногруппники. Когда молодого человека вытащили, для него вызвали бригаду СМП, которой оставалось констатировать смерть.
После инцидента следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», а контроль за делом взяла на себя прокуратура. Сообщалось, что мальчик находился на практике от техникума. В самом учреждении эту информацию отрицали.
Как оказалось, своё расследование начала и государственная инспекция труда по региону. В ведомстве опровергли информацию об учебной практике и рассказали подробности об инциденте.
«Установлено, что несовершеннолетний с 02.09.2025 без оформления трудового договора фактически выполнял обязанности разнорабочего у индивидуального предпринимателя», — рассказывает инспекция.
В момент гибели юноша чистил корпус бетоносмесителя перфоратором и упал в металлическую конструкцию. Во время расследования ведомство оценит соблюдения требований охраны труда. В случае установления нарушений, будут приняты административные меры. Собранные материалы инспекция труда передаст в следственные органы.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае была избрана мера пресечения для предпринимателя, у которого работал молодой человек.