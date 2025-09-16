В Ростове осудили участника националистического подразделения ВСУ

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор участнику одного из запрещенных в России националистических подразделений ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, житель Старобельска ЛНР в 2019 году в составе подразделения на должности стрелка принимал участие в боевых действиях против жителей ЛНР, входивших в состав народного ополчения Республики. Это подтвердили собранными материалами и свидетельскими показаниями.
Суд признал подсудимого виновным в рамках статьи «Организация террористического сообщества и участие в нем» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Наказание утвердили в виде 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в силу.
