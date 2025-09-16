В Ростове осудили участника националистического подразделения ВСУ

По данным следствия, житель Старобельска ЛНР в 2019 году в составе подразделения на должности стрелка принимал участие в боевых действиях против жителей ЛНР, входивших в состав народного ополчения Республики. Это подтвердили собранными материалами и свидетельскими показаниями.