В Ростовской области вынесли приговор организаторам незаконной миграции

Доказано, что Денис Панов вступил в сговор с Ольгой Беззубенко и Инной Зарубой, которые за вознаграждение в 150 тыс. руб. в 2021 году заключили фиктивные браки с гражданами одной из стран Центральной Азии. С помощью заключенных браков иностранцы могли пребывать на территории РФ и впоследствии получить российское гражданство. При этом Беззубенко и Заруба совместно с «мужьями» с даты заключения брака не проживали.