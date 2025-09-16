Ричмонд
В Симферополе собака укусила девочку: пострадавшей заплатят 20 тысяч рублей

В Симферополе пострадавшей от собаки девочке заплатят 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе девочке, пострадавшей от собаки, заплатят 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в марте. Девочка возвращалась домой из школы. Ребенка укусила бродячая собака. Школьница испытала сильное нервное и эмоциональное потрясение и физические страдания.

Прокуратура подала исковое заявление к симферопольской администрации. Суд взыскал компенсацию морального вреда. Девочке должны заплатить 20 тысяч рублей.

«Решение не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.