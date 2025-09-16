Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани обнаружили подпольный покер-клуб

Четырех организаторов ждет суд.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Кайбицкой правоохранители выявили незаконно действующий покер-клуб, который маскировался под кальянную. В суд направлено уголовное дело против местных жителей, обвиняемых в организации азартных игр.

Заведение работало в закрытом режиме два-три раза в неделю ночью. Вход стоил от 30 тысяч рублей. Двое мужчин-организаторов в возрасте от 25 до 28 лет приглашали игроков, выдавали зарплату и объявляли даты игр. Третий из них, ранее судимый, занимался бухгалтерией, выдачей фишек и сбором дохода. Крупье была 25-летняя девушка, она раздавала карты, считала выигрыши и собирала с каждой раздачи процент для казино.

Во время обыска из салона изъяли игровое оборудование, карты, фишки, покерный стол и черновые записи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.