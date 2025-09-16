В Казани обнаружили подпольный покер-клуб

В Казани на улице Кайбицкой правоохранители выявили незаконно действующий покер-клуб, который маскировался под кальянную. В суд направлено уголовное дело против местных жителей, обвиняемых в организации азартных игр.
Заведение работало в закрытом режиме два-три раза в неделю ночью. Вход стоил от 30 тысяч рублей. Двое мужчин-организаторов в возрасте от 25 до 28 лет приглашали игроков, выдавали зарплату и объявляли даты игр. Третий из них, ранее судимый, занимался бухгалтерией, выдачей фишек и сбором дохода. Крупье была 25-летняя девушка, она раздавала карты, считала выигрыши и собирала с каждой раздачи процент для казино.
Во время обыска из салона изъяли игровое оборудование, карты, фишки, покерный стол и черновые записи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.