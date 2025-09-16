Ричмонд
Мошенники выманили у нижегородцев почти 47 млн рублей за неделю

В Нижегородской области за прошедшую неделю зафиксировано 86 преступлений, совершённых с использованием различных мошеннических схем. Общая сумма ущерба, причинённого жителям региона, составила почти 47 млн рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Наиболее распространённой схемой вновь оказался «звонок от службы безопасности банка». По этому сценарию было совершено 38 преступлений. Также зафиксировано 18 случаев мошенничества при онлайн-покупках и 6 эпизодов, связанных с предложениями дополнительного заработка. Остальные случаи касаются иных форм обмана.

Полиция призывает граждан быть бдительными и внимательно ознакомиться с реальными историями пострадавших, чтобы не попасть в аналогичные ситуации.

Так, житель Арзамаса получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Номер, с которого поступил звонок, визуально был похож на официальный номер кредитной организации. Мошенники сообщили мужчине о якобы попытке несанкционированного снятия средств с его счёта и предложили перевести все накопления на «безопасный счёт». Доверившись, мужчина отправил злоумышленникам 716 000 рублей. Позже он понял, что стал жертвой обмана.

В Балахне в руки мошенников попали данные банковских карт 97 000 рублей. Деньги были похищены у местной жительницы через её несовершеннолетнюю дочь. Ночью девочка, пока мать спала, перешла по ссылке в мессенджере, где ей пообещали бесплатную видеоигру. Следуя инструкциям бота, она отправила скриншоты банковских карт матери. Утром женщина обнаружила, что с её счетов исчезли деньги.

Ещё один случай произошёл с жителем Нижнего Новгорода, работающим слесарем. В течение двух недель ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками инвестиционной платформы. Они убеждали мужчину вложиться в криптовалюту, обещая высокий доход при минимальных усилиях. В результате он оформил кредиты, занял деньги у знакомых и перевёл мошенникам в общей сложности 2 760 790 рублей. После этого связь с «инвесторами» прервалась.

Сотрудники полиции напоминают: не переводите деньги на неизвестные счета по просьбам посторонних. Не отправляйте данные банковских карт, не переходите по сомнительным ссылкам и не доверяйте обещаниям лёгкого заработка. В случае малейших подозрений следует немедленно обратиться в полицию.