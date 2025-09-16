Мошенники выманили у нижегородцев почти 47 млн рублей за неделю

Так, житель Арзамаса получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Номер, с которого поступил звонок, визуально был похож на официальный номер кредитной организации. Мошенники сообщили мужчине о якобы попытке несанкционированного снятия средств с его счёта и предложили перевести все накопления на «безопасный счёт». Доверившись, мужчина отправил злоумышленникам 716 000 рублей. Позже он понял, что стал жертвой обмана.