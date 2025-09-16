В Таиланде сотни обезьян сбежали из приюта, напали на полицейских и разграбили город

Более сотни обезьян совершили массовый побег из приюта Pho Kao Ton в таиландском городе Лопбури, устроив хаос на улицах, проникая в дома, грабя припаркованные автомобили и даже штурмуя местный полицейский участок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным таиландского издания The Thaiger, жители района Мыанг столкнулись с бесчинствами более чем сотни макак. Сотрудникам полиции пришлось отбиваться от разбушевавшихся животных, когда те проникли на территорию участка и начали рыться в припаркованных машинах. Для отпугивания приматов и возвращения их к питомнику правоохранители использовали рогатки.
Мэрия Лопбури незамедлительно привлекла специальных сотрудников Департамента национальных парков для поимки сбежавших обезьян и их возвращения в питомник. Они применяли петарды, чтобы напугать группы беглецов и загнать их обратно. Тем не менее, к наступлению ночи некоторым приматам так и не удалось вернуться в приют.
Сейчас руководство города выясняет, почему произошедшее стало возможным. Пока неясно: то ли приматы сами сломали ограждения и замки, то ли им кто-то помог. Уже начались работы по ремонту поврежденных вольеров и укреплению всех возможных мест для побега. Муниципалитет Лопбури обещает усилить безопасность и контроль над приютом. «Мы укрепляем клетки и усиливаем контроль, чтобы этого больше не повторилось», — заявили представители власти.
Этот инцидент вновь обострил давнюю проблему Лопбури: многочисленные обезьяны здесь — одновременно и популярная туристическая достопримечательность, и проблема для местных жителей. Люди недовольны и призывают природоохранное ведомство взять на себя больше ответственности за контроль и благополучие этих охраняемых животных.