В Таиланде сотни обезьян сбежали из приюта, напали на полицейских и разграбили город

Сейчас руководство города выясняет, почему произошедшее стало возможным. Пока неясно: то ли приматы сами сломали ограждения и замки, то ли им кто-то помог. Уже начались работы по ремонту поврежденных вольеров и укреплению всех возможных мест для побега. Муниципалитет Лопбури обещает усилить безопасность и контроль над приютом. «Мы укрепляем клетки и усиливаем контроль, чтобы этого больше не повторилось», — заявили представители власти.