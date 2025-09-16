Ричмонд
МВД сообщило о новой схеме мошенничества с просьбой перезвонить

Мошенники стали использовать новую уловку, убеждая жертв самим звонить злоумышленникам, сообщило МВД в телеграм-канале.

Источник: Taylor Grote/CC0

По новой схеме преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения и оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить, заявили в ведомстве.

«Многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с ее отправителем. В результате — по своей инициативе обращаются к мошенникам», — объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Самостоятельный звонок потенциальной жертвы позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков, предупредила Волк.

«Сообщения с предложением перезвонить могут поступить самыми разными способами: на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Типичные примеры — информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штраф», — рассказала официальный представитель.

МВД призывает проверять личность отправителя подобных сообщений.

Ранее днем 16 сентября в петербургской полиции сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием приложения «Календарь» на устройствах Apple.

Злоумышленники пользуются уязвимостью, которая позволяет рассылать фишинговые уведомления через легальные серверы Apple. Такие сообщения выглядят как официальные оповещения о крупных платежах. Сначала мошенники создают событие в приложении «Календарь», размещают в поле «Заметки» фишинговый текст и приглашают на него свой контролируемый электронный адрес. Затем эти приглашения автоматически рассылаются другим пользователям.

В сообщении жертвам предлагают позвонить по указанному номеру якобы для отмены платежа. При разговоре мошенники убеждают жертву установить вредоносное ПО, которое дает им доступ к банковским реквизитам, паролям и личным данным устройства.

