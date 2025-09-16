МВД сообщило о новой схеме мошенничества с просьбой перезвонить

Злоумышленники пользуются уязвимостью, которая позволяет рассылать фишинговые уведомления через легальные серверы Apple. Такие сообщения выглядят как официальные оповещения о крупных платежах. Сначала мошенники создают событие в приложении «Календарь», размещают в поле «Заметки» фишинговый текст и приглашают на него свой контролируемый электронный адрес. Затем эти приглашения автоматически рассылаются другим пользователям.