23 миллиона за неделю — какие схемы используют аферисты в Крыму

«За прошедшую неделю в Крыму 54 гражданина пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 23 миллионов рублей», — сказано в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, традиционно аферисты обманывали крымчан по телефону, через интернет-сайты, мессенджеры и в социальных сетях. Наибольшей суммы — 4,5 млн рублей — лишился 46-летний житель поселка в Красногвардейском районе, который увидел в соцсети объявление о продаже иномарки и откликнулся на предложение, надеясь приобрести автомобиль по привлекательной цене.
«Злоумышленники представились продавцами автомобилей, предлагавшими подбор и доставку машин из-за границы. Они убедили жертву перевести деньги вперед, обещая доставить автомобиль в короткие сроки. Однако после перевода крупной суммы денег, преступники исчезли, оставив мужчину ни с чем», — уточнили схему в МВД.
Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников «Росфинмониторинга» с сообщением о «необходимости срочно задекларировать доходы». Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» попались две пожилые женщины 85 и 84 лет — общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.
В этой связи правоохранители в очередной раз призывают никогда не сообщать свои персональные данные незнакомцам, особенно номера карт, коды подтверждения и пароли, проверять надежность интернет-ресурсов перед совершением покупок онлайн и не верить в «безопасные счета».
За первую неделю осени жители Крыма перечислили на счета мошенников больше 13 миллионов рублей дистанционным способом под разными предлогами, сообщали ранее в республиканской прокуратуре.