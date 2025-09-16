23 миллиона за неделю — какие схемы используют аферисты в Крыму

Еще два жителя республики отдали аферистам более 2,2 млн рублей. В данном случае злоумышленники звонили от имени сотрудников «Росфинмониторинга» с сообщением о «необходимости срочно задекларировать доходы». Пенсионеров убедили перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. На уловку по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» попались две пожилые женщины 85 и 84 лет — общее количество похищенных средств превысило 1,3 млн рублей.