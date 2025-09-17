Дело калининградских врачей: адвокат допустила возможность других жертв

В деле о смерти недоношенного мальчика в калининградском роддоме № 4 появились новые подробности. В сети опубликовали полное видео совещания от 6 ноября 2018 года, на котором исполняющая обязанности главврача Елена Белая, как утверждает следствие, приняла решение о судьбе младенца. Адвокат Лариса Гусева, представляющая интересы матери ребенка, дала комментарий KP.RU по резонансному процессу.
— Лично меня пугает в этой истории еще и то, что он мог быть не первым. Про Сушкевич говорят, что она исполнительная, как солдат, — заявила Гусева.
Напомним, семь лет назад в Калининграде родила уроженка Узбекистана Замирахон Ахмедова. Ее мальчик весил около 700 граммов. Бригада врачей должна была бороться за его жизнь. Но, по версии следствия, главврач Белая поручила врачу из бригады Элине Сушкевич ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния, чтобы скрыть статистику младенческой смертности.
Экспертизы показали, что в тканях ребенка содержание вещества было превышено в 20 раз. В документах же мальчик оказался записан как мертворожденный. По словам адвоката, дело ставит страшный вопрос — мог ли он быть единственной жертвой такой практики акушеров.