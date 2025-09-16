В Молдове задержан вымогатель, требовавший у украинца $5000 за незаконный въезд в страну: Его взяли с поличным при передаче денег

В Молдове задержан шантажист, вымогавший у украинца $5000 за незаконный въезд.
Сотрудники Пограничной полиции Молдовы под руководством прокуроров Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в шантаже украинского гражданина.
По данным следствия, задержанный требовал у украинца $5000 за организацию нелегальной поездки и был взят с поличным в момент получения первой части суммы — $2000. По ходатайству прокуроров PCCOCS суд поместил его под стражу на 30 дней для продолжения расследования по делам об организации незаконной миграции и шантаже.
Правоохранители установили, что подозреваемый является членом организованной преступной группировки, действующей с 1990-х годов на территории Молдовы, Украины и Приднестровья, специализирующейся на нелегальной миграции. Хотя многие участники группировки до сих пор избегают уголовного преследования, Управление по расследованию трансграничной преступности Пограничной полиции предпринимает активные меры для их выявления и привлечения к ответственности.
Кроме того, как отмечают в полиции, в отношении задержанного уже рассматривается другое уголовное дело о шантаже. Он также известен как «смотрящий» от этой преступной группы в одном из районов на юге Молдовы. Расследование продолжается, а подозреваемый, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.
Пограничная полиция подчеркивает, что продолжит усиливать меры по предотвращению и пресечению трансграничной преступности, развивать сотрудничество с международными партнёрами и обеспечивать эффективный контроль границ. Граждан призывают сообщать о любых подозрительных действиях в пограничной зоне для укрепления национальной безопасности.
