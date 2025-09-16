В Молдове задержан вымогатель, требовавший у украинца $5000 за незаконный въезд в страну: Его взяли с поличным при передаче денег

Кроме того, как отмечают в полиции, в отношении задержанного уже рассматривается другое уголовное дело о шантаже. Он также известен как «смотрящий» от этой преступной группы в одном из районов на юге Молдовы. Расследование продолжается, а подозреваемый, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.