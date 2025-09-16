Ричмонд
На улице Партизанской в Иркутске произошло ДТП с 5 автомобилями

Одному водителю потребовалась помощь врачей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Партизанской в Иркутске произошло ДТП с пятью автомобилями. Дорожный инцидент произошёл 16 сентября около 20:30. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Предварительно установлено, что столкновение автомобилей случилось на съезде с Академического моста в сторону улицы Партизанской, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

В результате аварии помощь врачей понадобилась водителю автомобиля марки «Toyota Premio». На данный момент госинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, а также его виновника.